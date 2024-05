Il prossimo 29 maggio, andrà all’asta il marchio della Reggina Calcio 1914

Il termine ultimo per la presentazione dell’offerta è fissato, il giorno prima dell'asta, alle ore 12:00 di martedì 28 maggio

REGGIO CALABRIA – Si svolgerà il prossimo 29 maggio alle ore 12:00, presso gli uffici del g.d. Stefano Cantone, la vendita dei beni materiali ed immateriali della Reggina Calcio 1914. Tra i beni in un unico blocco vi è il marchio. La base d’asta sarà di 100 mila euro, con rilanci minimi di 2.500 euro. Per partecipare, sarà necessario un deposito cauzionale pari al 20% del prezzo proposto. Il termine per la presentazione dell’offerta è fissato alle ore 12:00 di martedì 28 maggio. Il lotto comprende, il portafogli marchi (marchio n. deposito 302016000074109 – marchio n. deposito 302016000074139 – marchio n. deposito 302019000046554), gli arredi con logo Reggina, accessori, oggettistica, abbigliamenti, trofei, targhe e medaglie.