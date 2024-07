Il Rally di Taormina ottiene il cambio di data. Si correrà a fine novembre

Gli organizzatori hanno chiesto di anticipare la data di svolgimento della gara per puntare alla titolazione per il 2025

TAORMINA – Il Rally di Taormina da quando è tornato nel panorama automobilistico, ovvero da 2 anni, ha avuto un grande successo. La nuova linfa che la New Turbomark Rally team è riuscita ad imprimere alla gara, si basa soprattutto sulla grande interazione con il territorio: la perla jonica e i suoi dintorni sono un ambiente ideale per una manifestazione sportiva che in questi luoghi di per sé sfavillanti, diventa un vero è proprio evento.

Fino al 2023 si è scelta la prossimità con la festa dell’Immacolata, tanto che si parlava di Rally di Natale, adesso gli organizzatori puntano alla titolazione per il 2025 e in tal senso hanno chiesto e ottenuto dalla Federazione l’anticipazione della gara ai giorni 23 e 24 novembre anche allo scopo di entrare stabilmente a far parte del Campionato siciliano, l’intensa e apprezzata serie promossa dalla Delegazione regionale Aci Sport.

Lo scorso anno, dopo il successo del 2022 a vincere furono Danilo Novelli e Roberto Longo con la Skoda Fabia della stessa scuderia organizzatrice. Il pilota messinese di Santa Teresa di Riva e il navigatore pattese arpionarono il successo all’ultima prova speciale allorquando Maurizio Rizzo e Antonio Pittella che si trovavano al comando dovettero abbandonare per una toccata. Secondi risultarono i lombardi Pietro Porro e Alberto Contini anche loro su Skoda Fabia e terzi l’altro santateresino, Michele Coriglie con alle note il toscano Federico Grilli sulla Peugeot 208 Gt Line.