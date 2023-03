Il reddito di cittadinanza non gli basta... Ruba per darsi all'alcol e al gioco, arrestato 34enne - Tempostretto

Quando i carabinieri l'hanno rintracciato, il giovane ha ammesso di essere stato l'autore dei furti

Furto aggravato in auto in sosta e in casa. E’ l’accusa con la quale il giudice del Tribunale di Patti ha stabilito per un 34enne gli arresti domiciliari, eseguiti dai carabinieri di Gioiosa Marea.

Le indagini sono partite da diverse denunce di furti commessi a Gioiosa Marea tra novembre e dicembre 2022. Anche grazie alla videosorveglianza, i militari sono risaliti al 34enne, che ha precedenti specifici. Il fine era quello di recuperare soldi per l’acquisto di bevande alcoliche.

Il giovane ha ammesso spontaneamente di essere stato lui l’autore dei furti. E’ stata avviata la procedura di revoca del reddito di cittadinanza.