"Il relitto trasformato in discarica, cespugli e rifiuti nella spiaggia di Ganzirri" - Tempostretto

Un cittadino scrive al Comune di Messina: "Noi residenti attendiamo un intervento urgente di pulizia e scerbatura, non completato"

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “La scerbatura e la pulizia della spiaggia di Ganzirri non sono stati completati. Nel tratto compreso tra il numero civico 1 e 5, in effetti, era stato iniziato il lavoro ma la squadra addetta alla pulizia non è più tornata per completare le zone limitrofe. Per questo motivo ho scritto al Comune di Messina e alla VI Municipalità, chiedendo un intervento urgente. Ci sono cespugli e rifiuti di ogni genere. Persino il relitto di una barca trasformato in discarica a cielo aperto, tra insetti e topi”.

Nell’ultima foto, al centro la concessione demaniale recintata con la rete arancione.

Articoli correlati