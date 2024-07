Il rispetto delle spiagge: Messina Attiva a Mortelle contro l’abbandono di rifiuti

I volontari si sono dati appuntamento dalle 19 e "finché non farà buio" domenica 14 luglio per sensibilizzare la gente sul tema: "Nessuna lezione morale"

MESSINA – I volontari di Messina Attiva si sono dati appuntamento per domenica 14 luglio, quando si riuniranno “dalle 19 e finché non farà buio” sulla spiaggia di Mortelle con l’obiettivo di preservare l’ambiente e sensibilizzare i bagnanti sull’abbandono dei rifiuti estivi.

“Preoccupati da chi ‘dimentica’ rifiuti in spiaggia”

Come spiega l’associazione, “la preoccupazione questa volta non riguarda solamente i rifiuti trasportati dal mare durante le mareggiate. Nella stagione estiva, purtroppo, si osserva un aumento significativo di rifiuti, in particolare la presenza diffusa di bottiglie di birra, causato principalmente dai frequentatori notturni delle spiagge che ‘dimenticano’ le loro proprietà dopo serate per così dire esilaranti”.

Ma i volontari aggiungono: “Non intendiamo impartire lezioni morali a nessuno, tuttavia è fondamentale che tutti comprendano l’importanza di smaltire i rifiuti correttamente, utilizzando i cestini differenziati anziché abbandonarli nell’ambiente”. L’appuntamento è per le 19 di domenica con guanti e sacchi per la raccolta.