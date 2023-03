Il Sant'Agata sconfitto dalla capolista Catania. Vanzetto: "Abbiamo giocato bene" - Tempostretto

In un "Fresina" tutto esaurito che vedeva opposte la prima e la terza del girone gli etnei ottengono la decima vittoria consecutiva

SANT’AGATA DI MILITELLO – In un “Fresina” tutto esaurito, che ha regalato una cornice straordinaria ed emozionante, la squadra biancoazzurra ha disputato un’ottima prima parte di gara, tenendo un ritmo di gioco in grado di mettere sotto pressione la corazzata etnea. Finisce 1 a 2 con i tantissimi sostenitori catanesi che festeggiano insieme alla squadra per l’ulteriore successo, il decimo consecutivo, che li avvicina alla vittoria finale del campionato, per il Città di Sant’Agata ci sono comunque gli applausi di tutto il pubblico.

Grande commozione prima del fischio di inizio per il minuto di raccoglimento e l’applauso del pubblico presente in ricordo dell’avvocato Antonio Triglia, presidentissimo di quella Acr Sant’Agata che proprio sul terreno del “Fresina” scrisse pagine indelebili di storia sportiva della città e del calcio dilettantistico siciliano. La formazione di Leo Vanzetto rimane terza in classifica a 48 punti, davanti il Locri a 52, dietro il Lamezia a 41, in questo momento i santagatesi giocherebbero i playoff.

“È stata una partita giocata bene dai miei ragazzi – la parole di mister Vanzetto al termine della sfida – credo sia stata la giocata del singolo a fare la differenza. Credo che a conti fatti devo elogiare i miei ragazzi per aver fatto una partita grandiosa”.

Città di Sant’Agata – Catania 1-2

Nel primo tempo, Catania subito pericoloso con un fendete di Chiarella alto di poco poi occasione per i santagatesi con Squillace che al 10’ da fuori area sfiora il palo. Alla mezz’ora ancora ospiti in avanti con Palermo che alza troppo la mira dal limite dell’area piccola e quindi replica del Città di Sant’Agata con la ghiotta palla messa in mezzo per Barbara che al secondo palo non trova la deviazione vincente.

Nella ripresa dopo il pericolo scampato al 1’ con Russotto, il Città di Sant’Agata bussa con Bonfiglio su punizione ma è attento Groaz. Al 11’ occasione per Calafiore che dall’altezza del dischetto trova l’opposizione decisiva di un difensore sul tiro a botta sicura. Al 15’ il gol del Catania nasce da una perfetta palla messa in mezzo da sinistra da Castellini su cui Sarao a centro area è abile a girare di testa. Al 18’ ecco subito il raddoppio del Catania con l’azione che stavolta parte da destra con Rapisarda, Sarao ci mette lo zampino e quindi sul secondo palo il tap-in decisivo è di De Luca. L’uno-due spezza il match con il Città di Sant’Agata che ci mette un attimo a riprendersi, poi torna con grande cuore ed orgoglio a provare a riprendere il filo del match. Prima della fine, Curtosi è bravo in tuffo prima su Rizzo poi su Lodi, infine al 2’ minuto di recupero, arriva la meritata gioia del gol biancoazzurro firmato da Scolaro che conclude in diagonale dopo una percussione in area.

Immagine in evidenza pagina Facebook Città di Sant’Agata