Il Sant'Agata termina la stagione con un pari e scala al sesto posto - Tempostretto

In Serie D la formazione santagatese ha chiuso la stagione a pari punti 52 con Licata e Sancataldese, ma per la classifica avulsa resta fuori dalla griglia playoff

SANT’AGATA DI MILITELLO – Finisce con un pari in casa dell’Acireale, la stagione regolare del Sant’Agata, che raccoglie 52 punti, termina con gli stessi punti di Licata e Sancataldese e in virtù della classifica avulsa scala in sesta posizione, la prima fuori dalla griglia playout.

Sfuma dunque all’ultima giornata il sogno di giocare per il secondo anno consecutivo i playoff. Un campionato comunque di livello per la squadra allenata da mister Vanzetto: 52 punti frutto di 15 vittorie, 7 pareggi e 12 sconfitte. Una differenza reti in positivo con 61 centri stagionali, il secondo miglior attacco dopo il Catania (74), e 45 subite, un dato da migliorare.

L’obiettivo principale della società era quello di centrare la permanenza nella categoria. Traguardo raggiunto con larghissimo anticipo e a suon di prestazioni entusiasmanti nella prima parte del campionato e non è un caso che tanti addetti ai lavori abbiano indicato il Sant’Agata come una delle squadre che esprimeva un bel calcio. Senza spese folli ma con un occhio sempre al budget e soprattutto tante idee, il direttore sportivo Meli ha allestito una compagine che ha fatto divertire i propri sostenitori.

Acireale – Città di Sant’Agata 1-1

Tornando all’ultima gara di campionato, giocata davanti ad una bella cornice di pubblico sotto il profilo spettacolare non è stata bellissima. Ambo le squadre prima di offendere hanno pensato a difendere. Di conseguenza ne è scaturito un match giocato in prevalenza sulla mediana e con poche emozioni. A spezzare l’equilibrio sono stati i padroni di casa con Savanarola. La risposta santagatese è arrivata per merito di Maesano.

Nel post gara, entusiasmo tra le file granata, per aver centrato una salvezza, tra i biancoazzurri prima ancora di sapere di essere fuori dai playoff queste le parole del direttore sportivo Meli: “Questa rimane una grande stagione. Non bisogna dimenticare da dove siamo partiti e sono orgoglioso di quanto la squadra e lo staff tecnico sono riusciti a fare. Lavorando duramente ci siamo tolti grandi soddisfazioni. Sotto il profilo della prestazione non ricordo un avversario che ci abbia schiacciato. Ringrazio di cuore lo staff tecnico che definisco esemplare e tutti i ragazzi che ci hanno regalato questa meravigliosa stagione che ovviamente spero non si concluda oggi”.