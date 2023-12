Il santateresino Lory Sergi debutta su Radio 105 nel programma Detox. INTERVISTA - Tempostretto

Il giovane deeJay producer siciliano: "Un'esperienza soddisfacente e del tutto nuova - ha commentato Sergi - che mi ripaga dei tanti sacrifici"

di Carmelo Caspanello

L’INTERVISTA A LORY SERGI. Nel suo ancor breve quanto intenso percorso è già stato supportato da numerosi artisti italiani e stranieri e ha collaborato con varie radio

S. TERESA DI RIVA – Con lo pseudonimo di “Lory Sergi”, il giovane deeJay producer siciliano Lorenzo Sergi, originario di Santa Teresa di Riva, già da alcune settimane è approdato nel palinsesto nazionale di Radio 105, una tra le più note e ascoltate emittenti radiofoniche italiane appartenenti al gruppo Mediaset. Il suo contributo musicale ha debuttato all’interno del programma “Detox” condotto da Marco Mazzoli, già autore de “Lo Zoo di 105”.

“Un’esperienza soddisfacente e del tutto nuova – ha commentato Sergi – che mi ripaga dei tanti sacrifici”. Il giovane già da diversi anni è impegnato nella costante ricerca di sonorità innovative componendo e producendo presso l’atelier d’arte del maestro Nino Ucchino a Savoca. Nel suo ancor breve quanto intenso percorso è già stato supportato da numerosi artisti italiani e stranieri e ha collaborato con varie radio, basti citare Dj Tïesto che lo ha inserito nel suo Radio show “Club Life” insieme a Dino Brown, WLady, DjSannyJ e molti altri.

Qualche anno fa un suo Dj Set live è stato trasmesso sull’emittente M2O in diretta nazionale e poi ancora la collaborazione con Manuel Cardella, autore del brano da milioni di ascolti “Potrei morire di Te”. Degna di nota la presenza di Sergi all’ interno della storica compilation dance italiana “Hit Mania”, avvenuta nell’ estate 2022 con il pezzo “Torneremo a Ballare” distribuito da Smilax.

Ha poi firmato alcuni lavori con l’ Orangle Records guidata da Christian Cambareri, la stessa etichetta del brano “O Mar For” di Matteo Paolillo, successivamente il brano del dj santateresino è stato distribuito da Universal Music Italia. Gli ultimi due dischi sono stati invece pubblicati per White Records etichetta discografica siciliana coordinata dal dj e producer Dj Sanny J, i quali sono attualmente in palinsesto nelle radio nazionali e siciliane. Ha già in cantiere due nuovi progetti musicali dei quali attualmente non vi sono anticipazioni se non una nuova collaborazione con il cantante Manuel Cardella.