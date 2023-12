Il Sistema Sanità al Papardo, niente custodia per Catalfamo - Tempostretto

La Cassazione annulla il provvedimento cautelare per l'ex onorevole regionale, sotto processo a partire da marzo prossimo

MESSINA – In attesa dell’inizio del processo, arriva una buona notizia per l’ex deputato regionale Antonio Catalfamo. La Sesta sezione della Corte di Cassazione ha infatti accolto il ricorso del difensore, l’avvocato Tommaso Calderone, e annullato il provvedimento col quale il Tribunale del Riesame, a luglio scorso, confermava la misura cautelare disposta per Catalfamo, almeno per due delle tre accuse contestategli dal giudice per le indagini preliminari, dopo l’inchiesta sulle presunte pressioni indebite sui vertici ospedalieri per ottenere favori di vario genere.

Sotto il profilo cautelare quindi già il Riesame aveva ridimensionato il quadro, ora la Suprema Corte annulla del tutto la validità della custodia cautelare. Intanto gli accertamenti sono chiusi e la Procura ha chiesto il rito immediato per l’ex onorevole, che si presenterà in Tribunale a inizio del prossimo marzo insieme alla dirigente sanitaria Francesca Paratore.

