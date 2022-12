Il Team Scaletta è discontinuo, Cernuto: "Non sbloccare la sfida l'ha complicata" - Tempostretto

Si chiude il 2022 del Team Scaletta con la sconfitta interna di misura subita da Noci. Il coach: "Forse le abbiamo sottovalutate"

MESSINA – Il Team Scaletta non riesce a non dare continuità al proprio campionato. Dopo la bella vittoria in trasferta contro il Reggio Sporting subisce una sconfitta amarissima contro il New Team Noci. Partita bloccata al PalaMili che resta sullo 0-0 finché le locali sono costrette a giocare una in meno per l’espulsione del portiere Arrigo.

La rete che decide la sfida per le ospiti arriva in superiorità numerica e la mette a segno Angelini nei minuti finali. Primi punti della squadra barese in trasferta, al termina della partita queste le parole della match winner: “Volevamo tre punti da tante partite e abbiamo lavorato sodo in allenamento per ottenerli”. Si trattava dell’ultima partita dell’anno, si riprenderà nel 2023 con le ultime due del girone di andata, Team Scaletta ricomincerà l’8 gennaio in casa contro Caprarica.

Decisamente critico nel post partita l’allenatore messinese Ivana Cernuto che analizza negativamente i primi 38 minuti e non gli ultimi due giocati in inferiorità numerica in cui la squadra locale ha subito la rete che l’ha condannata: “Fallito appuntamento importante, non siamo riusciti a ottenere la seconda vittoria consecutiva. Loro fanno buon gioco, nonostante la classifica avevo chiesto di non sottovalutare l’avversario e forse l’abbiamo fatto. Non abbiamo sbloccato la partita e si è complicata. Non ha senso parlare dei due minuti finali”.

Team Scaletta – New Team Noci 0-1

Si vedono subito le ospiti che arrivano alla conclusione con Giampaolo bloccata da Arrigo. Risponde dopo qualche minuto il Team Scaletta con Musumeci fuori bersaglio, ma subito dopo con De Gaetano che viene murata dal portiere ospite Martino. Sfiorano i pali da entrambi i lati del campo prima Tinelli per Noci, poi De Gaetano per Scaletta. Occasione chiara per De Gaetano nel finale di tempo su cui Martino salva col piede, ma gli ultimi minuti vedono le ospiti sfiorare diverse volte la rete con Tinelli, una palla ad Arrigo battuta alta sopra la traversa e una seguente respinta da Arrigo, poi due volte Intini da situazione da fermo tenta la botta sventata dal portiere dello Scaletta.

Nella ripresa riparte meglio la squadra di casa che con Pensabene supera Martino, ma a salvare quasi sulla linea è Intini. Noci fatica a manovrare e in questa fase perde diversi palloni in costruzione lasciando al Team Scaletta diverse ripartenze anche in superiorità numerica che Musumeci, De Gaetano e Marguccio non riescono a concludere positivamente. A metà del secondo tempo tocca a Giampaolo imbucare per Tinelli che batte Arrigo ma non Musumeci che è provvidenziale nell’intervento difensivo. Botta e risposta tra le due squadre con l’episodio decisivo quando mancano tre minuti alla fine che vede il portiere locale Arrigo in uscita travolgere Giampalo. Per l’arbitro è intervento da rosso anche se sanziona un presunto intervento di mano fuori area. Sulla punizione dal limite traversa dell’allenatore-giocatore Quarta, ma il Team Scaletta costretto con una calcettista in meno subisce qualche secondo dopo la rete che la condanna con il piattone di Angelini che batte il portiere subentrato Scordo.

