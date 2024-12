Il Team Scaletta impotente contro la capolista Irpinia

Non decolla la stagione delle biancoblù che subiscono la seconda sconfitta pesante consecutiva senza segnare reti

MESSINA – Il Team Scaletta ha affrontato una difficile sfida contro la capolista ed imbattuta Futsal Irpinia, subendone una pesante sconfitta nel passivo per 0-7. Gli highlights del match raccontano di una partita complessa per le padrone di casa, soprattutto per il grande ritmo e l’intensità imposti dalle avversarie.

Questa sconfitta nel punteggio, che fa seguito alla precedente pe 11-0 sul campo del Levante Caprarica, rappresentano un duro colpo, ma anche un’occasione per analizzare gli aspetti da migliorare. In particolare, il Team Scaletta potrà lavorare sulla fase difensiva e sulla gestione del possesso palla, come affermato da coach Cernuto a fine partita, per affrontare le prossime sfide con maggiore sicurezza.

Le peloritane torneranno presto al lavoro per preparare al meglio la prossima gara contro la Woman Napoli, in programma domenica prossima e che chiuderà il 2024 agonistico delle biancoblù. L’obiettivo rimane quello di affrontare il campionato con determinazione, migliorando passo dopo passo e costruendo un’identità di squadra solida.

Team Scaletta – Futsal Irpinia 0-7

La partita è iniziata in modo complicato con il Futsal Irpinia che ha sbloccato il risultato nei primi minuti grazie a un gol di Sabatino, brava a sfruttare una disattenzione difensiva. Pochi minuti dopo, un episodio sfortunato ha visto la deviazione di Firrincieli nella propria porta, aumentando il vantaggio della squadra ospite. Nonostante il difficile avvio, il Team Scaletta ha mostrato segnali di resilienza, cercando di restare sempre in partita con le gambe e, soprattutto, con la testa. Arrigo, autrice di alcune parate spettacolari, ha negato più volte il gol, compiendo interventi decisivi. Fino alla rete dello 0-3 di Braccia e poi quella di Moreira, che hanno fissato il parziale sullo 0-4 con cui si è chiuso il primo tempo.

In attacco, sia Cristino che Cucinotta, hanno provato a creare occasioni, ma senza fortuna per le padrone di casa. Nonostante gli sforzi, la retroguardia del Team Scaletta non è riuscita a contenere l’offensiva del Futsal Irpinia. Nel corso della ripresa, campane che vanno in rete per altre tre volte da palla in attiva con Moreira e Politi da azione di corner, e Aresu su punizione.

Articoli correlati