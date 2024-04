Il Team Volley Messina salva la categoria, Trinisi agli spareggi. Siracusa e Caravello: “Giovani scommessa vinta”

Serie C/m - Nel doppio confronto tra i messinesi e i tirrenici per evitare il declassamento, la spuntano i ragazzi di coach Caravello. Il presidente Siracusa: "Ne usciamo più forti". Coach Caravello: "Tanti under di qualità ma anche grande disponibilità del gruppo"

MESSINA – Stagione tribolata che si conclude con il più bel lieto fine auspicabile. Nel doppio derby spareggio per salvare la categoria, il Team Volley Messina si impone sul Trinisi Pace del Mela, aggiudicandosi il diritto a disputare il torneo di serie C maschile anche nella prossima stagione.

I ragazzi di coach Peppe Caravello, reduci dalla bella prestazione condita dalla vittoria del “PalaMarconi” di Pace del Mela ottenuta la settimana precedente (1-3: 23-25, 16-25, 25-19, 21-25), si impongono anche nella gara di ritorno, giocata innanzi al solito numeroso pubblico del “PalaJuvara”. Questa volta, però, con qualche sofferenza in più, considerata la chiusura del match soltanto al tie-break, dopo cinque appassionanti e tirati parziali. 3-2 il risultato finale (28-26, 16-25, 28-30, 25-14, 15-13) che premia il club messinese, condannando agli spareggi per non retrocedere la formazione tirrenica.

Il presidente Siracusa: “Ne usciamo più forti. Continuare così”

Non riesce a velare oltre la propria gioia, il presidente Carmelo Siracusa: “Soddisfazione per il traguardo raggiunto. Sappiamo benissimo che mantenere la categoria puntando sulla crescita tecnica e mentale dei nostri ragazzi più giovani era una scommessa. Ma crediamo fortemente in quello che facciamo, nella validità e nello sviluppo del nostro progetto; pertanto, é stato facile scommettere e abbiamo avuto ragione. Questo conferisce ancora più forza alla società per continuare su questa linea”.

Il resoconto del match

Come già anticipato, il match di ritorno si è caratterizzato per la grande intensità di gioco da parte di entrambe le formazioni. Equilibrio nel 1°, 3° e 5° set, mentre la differenza l’hanno fatta i parziali del 2° e 4°.

Primo set punto a punto fino ai vantaggi finali, dove il Team Volley ha ingranato la marcia più alta. Nel secondo, vistoso calo tecnico e mentale dei giovani biancorossi, con il Trinisi abile a condurre fino alla fine il parziale senza grandi difficoltà. Il terzo set inizia con un sensibile vantaggio del Team Volley. I messinesi pareva potessero agevolmente portare a casa il risultato ma, con un’impennata di orgoglio, i ragazzi di coach Trifiletti riescono a trascinarsi ai vantaggi. Dopo due set point sprecati dai padroni di casa, gli ospiti ribaltano il computo dei parziali, costringendo il Team Volley ad inseguire. Nel quarto set, sono invece i “terribili” ragazzi di Caravello a partire con maggiore carica agonistica ed un considerevole vantaggio subito in avvio (8-0); nonostante la buona volontà di reazione degli ospiti, i messinesi riescono a mantenere il cospicuo vantaggio, senza dare la possibilità agli avversari di avvicinarsi, conquistando set e salvezza. Il quinto set si gioca solo per portare a termine la gara e i due coach decidono di mandare sul taraflex i componenti delle formazioni tenuti in panchina nella prima parte della gara. Il 15-13 conclusivo certifica ulteriormente il diritto di far festa per due successi e conseguente salvezza meritata.

Coach Caravello: “In squadra sei under 19”

“Personalmente, ho solo indicato una strada da seguire – queste le prime parole di coach Peppe Caravello al termine del match. Sono stati bravi i ragazzi nel percorrerla il più fedelmente possibile. La cosa che mi fa ben sperare per il futuro è il considerevole margine di miglioramento a disposizione. Ovvio che, adesso, si voglia continuare con la linea giovani. Anzi, andremo a pescare ulteriormente nel nostro settore giovanile, cercando di tirare fuori qualche altro elemento che possa crescere rapidamente”.

“Credo sia da evidenziare – prosegue Caravello – che, in questi mesi, ho avuto un gruppo disponibile e sempre presente all’allenamento. C’è stata chiara dall’inizio un’esigenza: quella di migliorarsi”.

“L’aver fatto esordire – conclude il tecnico milazzese – un 2008 è ulteriore motivo di soddisfazione. Ma voglio ricordare anche i 2006 e 2007; in totale, ben sei under 19 di qualità che ci danno tanti motivi per essere orgogliosi e speranzosi per il futuro”

