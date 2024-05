Batosta Messina Rugby nell’ultima in casa, L’Aquila domina e va in Serie A

Peloritani a segno subito con il piazzato di Longo, poi subiscono l'assolo della capolista che realizza sei mete

MESSINA – Per il Messina Rugby era la 22ª giornata di campionato e l’ultima in casa davanti al proprio pubblico. Purtroppo per loro il calendario li ha anche messi davanti alla capolista del girone La Rugby L’Aquila che proprio con la vittoria all'”Arturo Sciavicco” di Sperone ha festeggiato la promozione in Serie A. Tempo buono se non per un vento costante ma non troppo fastidioso in campo.

La partita però non ha storia con L’Aquila che tranne per il primo e unico calcio piazzato da Messina in mezzo ai pali poi rischia poco e nulla mentre va a segno sei volte, già quattro nel primo tempo conquistandosi il punto di bonus. Gli uomini allenati dal duo Alibrandi-Miduri pagano anche l’indisciplina visto che rimediano due cartellini gialli nel corso della partita.

La classifica dei peloritani non si muova, restano a 45 punti e nonostante fosse l’ultima giornata in programma loro torneranno in campo per il recupero della sfida contro l’Us Roma settimana prossima. La trasferta il a fine marzo era saltata per la cancellazione del treno, la sfida romana sarà recuperata settimana prossima con ormai tutti i giochi fatti nel girone 4.

Messina Rugby – La Rugby L’Aquila 3-36

Al 2′ minuto arrivano i primi punti, punizione da quasi 40 metri per i padroni di casa con Longo che si incarica di calciare in mezzo ai pali, la traiettoria è leggermente corta ma arriva a destinazione per il 3-0. Sul calcio di ripartenza risponde subito L’Aquila, Pietrolati recupera il pallone dopo il rimbalzo e sguscia via dai placcaggi locali arrivando fino in meta, non arriva la trasformazione. Continuano ad attaccare gli ospiti che vanno nuovamente a segno all’11’ da touche, ma l’arbitro annulla avendo ravvisato un fallo, e poi al 18′ con Messina costretta ad annullare. Al 20′ il Messina Rugby resta in inferiorità numerica, giallo al mediano d’apertura e dieci minuti fuori, in questo tempo la capolista dilaga: prima meta di Suarez ancora non trasformata per il 3-10, poi a segno Petrolati con Davide Pietrinferni che trasforma. Si torna in parità numerica negli ultimi dieci minuti con gli abruzzesi che vanno ancora a segno con Bucci, non trasformato. Arriva il punto di bonus, Messina prova a reagire con una touche in zona d’attacco e poi una mischia a cinque metri, ma non concretizza. Il primo tempo si chiude sul 3-22 e Spadaro rimedia un giallo.

Nei secondi quaranta minuti Messina inizia in inferiorità numerica e li passa anche indenni visto che nei primi dieci minuti nessuna delle due squadre segna. Poi al 13′ della ripresa meta a cinque metri per L’Aquila che ha sempre avuto avanzamento nelle situazioni precedenti e lo ha anche stavolta con Suarez che una volta che i compagni hanno fatto il lavoro sporco schiaccia in meta con Pietrinferni che trasforma per il 3-29. A metà secondo tempo arriva anche la sesta meta di Niro che sfrutta una situazione in campo aperto con la difesa del Messina che non può recuperare, schiaccia in mezzo ai pali e trasformazione semplice per Pietrinferni che arrotonda 3-36. Nel finale cartellino giallo anche per L’Aquila con Breglia che lascia i suoi in quattordici per dieci minuti, Messina prova ad andare in touche ma perde il possesso. Ancora occasioni ma per L’Aquila nei minuti finali che vengono però ben sventate dai neroscudati, anche il tentativo di drop ospite che non va a segno.

Tabellino

Messina Rugby: Dejean, Irrera, Kese, Quaranta, Ouedraogo, Longo 3, Mastronardo, Spadaro, Vinci, Alberto Mangano, Fracassi, Hasanoviq, Cafarelli, Rizzo, Maggio.

A disposizione: Tornesi, Durante, Tripodi, Davide Mangano, Placanica, Russo, Radulescu.

Allenatore: Nicola Alibrandi. Assistente: Alessandro Miduri.

La Rugby L’Aquila: Bucci 5, Massimo Sansone, Daniele Sansone, Antonelli, Marzi, Davide Pietrinferni 6, Petrolati 10, Suarez 10, Niro 5, Daniele, Andrea Pientrinferni, Bologna, Sacco, Mastrantonio, Breglia.

A disposizione: Lepidi, Milani, Alfonsi, Galliano, Passadoro, Valdrappa, Caporale.

Allenatore: Emanuele Lo Greco.

Arbitro: Alessandro Angheloni di Reggio Calabria.

Mete: 0-6. Trasformazioni: 0/0, 3/6. Calcia piazzati: 1/1, 0/0.