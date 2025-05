“Il Teatro antico di Taormina trasformato in un cantiere”, De Luca attacca Micali

Il sindaco polemizzza con il direttore del Parco archeologico: "Per l'allestimento dell'evento Bulgari, dovevano essere informati i tour operator"

TAORMINA – “Mi dispiace apprendere che alcuni visitatori del Teatro antico di Taormina si siano lamentati per i lavori di allestimento dell’evento Bulgari. L’evento era stato inizialmente patrocinato dal Comune di Taormina. Ma il Parco Archeologico Naxos Taormina, senza alcuna spiegazione, ha deciso di inserirlo nella propria programmazione con il suo diretto patrocinio. Non ci sono dubbi che i vertici gestionali del Parco archeologico avrebbero dovuto informare i tour operator delle attività e dei lavori preparatori di un evento a carattere mondiale che siamo orgogliosi di ospitare nella nostra meravigliosa Taormina. Chiedo scusa a nome dell’amministrazione comunale”. Così il sindaco Cateno De Luca sulla sua pagina Facebook.

Il caso del “teatro antico trasformato in un cantiere per l’allestimento”

Il caso è esploso ieri sull’Ansa, dopo che una guida turistica si è lamentata del Teatro antico “trasformato in un cantiere per l’allestimento” e dell’assenza di un avviso. Da parte sua, De Luca ha elogiato la precedente direttrice, Gabriella Tigano, “per la sua grande capacità organizzativa e gestionale, oltre all’amore e all’umiltà impressa nella sua funzione pubblica”. E ha polemizzato con il direttore Orazio Micali In passato, Sud chiama Nord, e il deputato regionale Pippo Lombardo, avevano criticato il dirigente in qualità di direttore del Museo regionale. Ora nuove tensioni sul piano della mancata “collaborazione istituzionale”.

Vedremo se ci sarà una replica del direttore dopo l’attacco social da parte del sindaco.