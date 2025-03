Il tennis internazionale torna a Messina, al Ct Vela un torneo Itf 15mila maschile

L'annuncio sui social del presidente Spatari, la settimana in cui si giocherà è quella dal 9 al 15 giugno prossimo

MESSINA – Oltre al tricolore da portare in riva allo Stretto si realizza un altro sogno che ha fatto da trait d’union tra la vecchia e la nuova presidenza del Circolo del Tennis e della Vela di Messina: riportare un torneo internazionale a Messina. C’è la conferma ma la comunicazione ufficiale e i dettagli si avranno tra qualche settimana, nel frattempo è meglio non prendere impegni per la settimana che si aprirà il 9 giugno e si concluderà il 15 dello stesso mese. Il torneo in calendario è riservato solo agli uomini, non figura infatti nel calendario femminile. Così Tato Spatari sui propri canali social: “Sono orgoglioso, da Presidente, di annunciare l’organizzazione del Torneo ITF 15000 dollari, che si svolgerà dal 9 al 15 giugno 2025 nella splendida cornice del Circolo del Tennis e della Vela. Un sentito ringraziamento a Luca Del Federico per questa imperdibile opportunità”.

Il circuito Itf, International Tennis Federation, è quello che organizza tra gli altri anche i quattro tornei del grande Slam. In mezzo, ma organizzati da Atp e Wta, si collocano i tornei denominati 1000, 500 e 250 a seconda dei punti che mettono a disposizione per il ranking. Seguono poi i tornei più piccoli che tornano di competenza dell’Itf che prendono la denominazione dai soldi in palio per il vincitore, solitamente 25mila o 15mila. Messina ospiterà la seconda tipologia, la più comune ed entry level del circuito con tabellone singolare da 32 posti e doppio da 16 che seguono alle qualificazioni. Sarà un torneo importante perché darà punti per il ranking mondiale e i campioni del futuro iniziano a farsi le ossa girando tornei di questo tipo.