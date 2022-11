Il tragico destino di Lillo Giglio, morto in un incidente come il fratello - Tempostretto

Dario Giglio vittima di un incidente di moto nel 2018 a soli 20 anni. 14 anni dopo Calogero muore sulla A20

MESSINA – Calogero Giglio, il 47enne morto nell’incidente stradale avvenuto ieri mattina sulla A20, era per tutti “Lillo”. A costargli la vita forse il maltempo, ma saranno gli accertamenti della Polizia Stradale a dare maggiore indicazioni sulle cause della tragedia.

Dipendente del gruppo Sigma, addetto alle vendite in uno dei principali punti vendita di Barcellona Pozzo di Gotto dove viveva, Lillo era molto noto nella cittadina del Longano. Il suo cuore ha smesso di battere ieri mattina, quando lo schianto della Lancia Y contro il guardrail l’ha sbalzato fuori dall’abitacolo e ucciso. Lascia una figlia e la compagna.

Per la sua famiglia è stato come rivivere un incubo, chiedersi perché il destino sia in grado di accanirsi in maniera tanto beffarda e tragica. Nel 2008 infatti sulla strada aveva perso la vita anche Dario, il fratello allora appena ventenne di Calogero. Dario viaggiava in sella alla amata moto sulla Ss113, a Terme Vigliatore, quando ha perso il controllo del due ruote schiantandosi contro un palo della luce (leggi qui l’incidente mortale del 2008)