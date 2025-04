Il trasferimento dei gatti dell’ex Macello, appello alla solidarietà

Presto la demolizione dell'edificio. E l'amministrazione chiede aiuto a cittadini e volontari di Messina per la colonia felina

MESSINA – L’amministrazione comunale sta procedendo in questi giorni al trasferimento della colonia felina presente presso l’ex Macello. Edificio che sarà presto demolito nell’ambito del progetto di riqualificazione dell’area. Numerosi sono stati gli incontri con le associazioni animaliste del territorio per individuare soluzioni alternative e definire le modalità di allocazione temporanea o definitiva dei gatti ospitati nella struttura. In particolare, la Giunta Basile rivolge un appello alla cittadinanza, ai volontari e a tutte le associazioni: chiunque voglia offrire uno stallo temporaneo o dare il proprio contributo è invitato a contattare l’ufficio Randagismo, disponibile a fornire tutte le informazioni e il supporto necessari al numero 090 7723305.

In vista del trasferimento della colonia felina, lo scorso 31 marzo si è svolto un incontro dell’amministrazione con le principali sigle associative locali proprio per illustrare le fasi operative del trasferimento e a raccogliere disponibilità alla collaborazione e alla presa in carico degli animali”.

Minutoli: “Saranno accolti in un gattile sanitario convenzionato in attesa dell’oasi felina di Sperone”

“Previa autorizzazione dell’Asp, e grazie all’impegno dei volontari presenti sul posto, stiamo procedendo alla cattura degli animali a piccoli gruppi – spiega l’assessore al Volontariato per la tutela degli animali, Massimiliano Minutoli – dando priorità a quelli affetti da patologie o in condizioni di maggiore fragilità. I gatti vengono trasferiti presso l’Ovud (Ospedale veterinario universitario didattico) per i controlli sanitari di routine, per poi essere accolti in un gattile sanitario convenzionato. Non appena sarà completata l’oasi felina di Sperone, gli animali potranno fare ritorno a Messina e saranno accolti nella nuova struttura”.

