Il viadotto Ritiro ha riaperto VIDEO e FOTO

Oggi alle 15. Ora si attende la chiusura dei lavori sulle gallerie Telegrafo

MESSINA – È stato finalmente aperto in maniera definitiva al traffico alle ore 15 di oggi, martedì 30 luglio, il viadotto Ritiro sulla tangenziale di Messina. Assente il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani. A tagliare il nastro il sindaco Federico Basile, insieme al presidente del Cas Filippo Nasca e all’assessore regionale alle Infrastrutture Alessandro Aricò.

L’apertura riguarda entrambe le corsie della carreggiata direzione Messina/Catania e una sola corsia in direzione Villafranca/Palermo, ma senza doppio senso di marcia. Per dire addio alle code che vanno avanti da 12 anni, però, dovranno concludersi anche i lavori nelle gallerie Telegrafo, per poterle riaprire con due corsie per senso di marcia. Lavori che, come detto, dovrebbero proseguire oltre per una decina di giorni.

Sia il responsabile strategie dell’azienda, Alfonso Toto, sia la prefetta Cosima Di Stani hanno fatto riferimento ai momenti di tensione, come quelli delle vertenze sindacali e gli intoppi burocatici, che ci sono stati. “Ma mai è venuto l’impegno. Noi, incompiute non ne lasciamo”, ha evidenziato Toto.

Articoli correlati