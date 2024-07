Il viadotto Ritiro riapre il 30 luglio ma ancora file per le gallerie Telegrafo

Almeno altri dieci giorni di disagi. Stop invece alle chiusure notturne da Rometta a Messina.

MESSINA – Un’atttesa lunga 12 anni. Sarà riaperto definitivamente al traffico martedì 30 luglio il viadotto Ritiro sulla tangenziale di Messina. Ma i disagi, almeno fino al 9 agosto, non termineranno. Si attende infatti lo stop ai lavori sulle gallerie Telegrafo, per poterle riaprire con due corsie per senso di marcia. Lavori che dovrebbero proseguire oltre per una decina di giorni.

Basta, invece, alle chiusure notturne da Rometta a Messina, dalle 22 alle 6. Ed è stato riaperto l’ingresso di Giostra in direzione Boccetta (con uscita obbligatoria),

I lavori del viadotto Ritiro, cofinanziati dalla Regione siciliana, sono costati complessivamente 68 milioni di euro e sono stati realizzati dalla Toto Costruzioni.

