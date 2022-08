Il Volley Letojanni completa la rosa con l'arrivo di Amagliani - Tempostretto

L'opposto classe '96 completa la rosa dei 12 di coach Rigano, ma il Volley Letojanni non esclude di poter cogliere altre occasioni di mercato

LETOJANNI – Un nuovo colpo in entrata per l’Asd Volley Letojanni che si assicura le prestazioni dell’opposto Nicholas Amagliani. È il dodicesimo elemento che completa la rosa per la stagione agonistica 2022-2023 e consegna a mister Gianpietro Rigano una squadra al completo in ogni ruolo, anche se non è escluso che la società letojannese possa cogliere ulteriori occasioni di mercato che si potrebbero presentare nei prossimi giorni qualora risultassero utili per migliorare ancora di più la formazione.

Con l’acquisto di Amagliani si chiude al momento il cerchio e tutto è pronto per iniziare la preparazione atletica per la nuova stagione già fissata per martedì 30 agosto nella palestra “Letterio Barca”. L’arrivo di Amagliani colma una lacuna per la squadra jonica e la sua presenza rinforza l’organico in un ruolo di cui la stessa risultava carente.

Le passate esperienze di Amagliani

Amagliani, classe ’96, ha iniziato con la Pallavolo Messina (Serie D) per poi giocare in più società di Serie C quali Pgs Luce, Volley Palermo, Rsc Volley Lab Termini Imerese ed infine nella Jonica Volley Santa Teresa. Un ringraziamento va alla società Mediterranea Volley per la disponibilità dimostrata a concretizzare l’arrivo di Nicholas Amagliani a Letojanni.

Il nuovo opposto del Volley Letojanni ha dichiarato: “Sono felice di approdare in questa categoria. Inserirmi in questo gruppo di grande esperienza è per me un onore. Dedizione al lavoro e umiltà saranno il pane quotidiano di quest’anno, il mio obiettivo è combattere insieme ai ragazzi per un campionato di vertice ed imparare sia da un punto di vista tecnico che umano”.

