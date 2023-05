Il Volley Letojanni ospita il Cus Cagliari nell'ultima fase dei playoff - Tempostretto

Appuntamento domani alle ore 19:30 nella palestra di via Monte Bianco a Letojanni

LETOJANNI – Dopo due settimane ritorna di nuovo in campo il Volley Letojanni impegnato nell’ultima fase dei play off promozione. Martedì sul terreno del Pala Letterio Barca ci sarà di fronte il Cus Cagliari, un avversario che in questi spareggi ha compiuto imprese davvero splendide conquistando tre vittorie consecutive, l’ultima delle quali sabato scorso con un fragoroso e nettissimo 3 a 0 ai danni del quotatissimo Galatone e che si presenta in Sicilia con la possibilità certa che in caso di vittoria, con qualsiasi punteggio, otterrebbe l’accesso alla Serie A3.

Dall’altro lato invece la formazione allenata da Gianpietro Rigano sa di avere a disposizione due gare per poter riscrivere la storia ma diventa fondamentale l’incontro di domani sera perché, in caso di successo, domenica 4 giugno si disputerà l’ultima partita del triangolare in trasferta contro il Galatone, ormai tagliato fuori con un’eventuale vittoria dei letojannesi, e si potrebbero spalancare nuovamente le porte della Serie A. Certamente però gli jonici dovranno cambiare registro ed esprimersi meglio rispetto alle due gare dei playoff sin qui giocate. L’avversario viaggia sulle ali dell’entusiasmo e dopo questo filotto di vittorie ha una consapevolezza e una voglia di chiudere il discorso che potrebbero diventare determinanti.

Il pre partita in casa Volley Letojanni

“La squadra sarda è composta da ottimi elementi per la categoria e di grossa esperienza – commenta il direttore sportivo Salvatore Soraci – a cominciare dai due centrali Sartirani e Medicali atleti che hanno disputato sempre campionati di vertici e che in questa stagione sono stata l’arma in più al pari dell’opposto Calarco della formazione allenata da coach Simone Ammendola. Accanto a loro, in cabina di regia vi è Muccione un giocatore di esperienza che fa girar bene la propria squadra. Nella partita di sabato non c’è stata storia, troppo netto il divario tecnico in tutti i fondamentali rispetto alla squadra pugliese; i sardi hanno espresso un gioco fluido, molto forti dal punto di vista fisico e che hanno sfoderato nel muro e nel contrattacco le armi migliori”.

Capitan Cortina e compagni sono dunque di fronte ad un bivio, bisogna osare per tentare di vincere; è una gara da dentro o fuori e il Pala Letterio Barca potrebbe essere l’uomo in più. Domani si prevede il pubblico delle grandi occasioni e il gruppo organizzato degli Eagles potrebbe dare quella spinta necessaria ai letojannesi per fargli superare i momenti più difficili che si presenteranno durante il match. Anche Cagliari non sarà da sola in questa trasferta ma sarà seguita da un manipolo di tifosi.

Articoli correlati