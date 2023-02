Il Volley Letojanni piega Fiumefreddo e allunga in classifica - Tempostretto

Un successo sudato al quarto set che permette gli uomini di mister Rigano di andare alla pausa con 7 punti di vantaggio sulla seconda del girone I

FIUMEFREDDO – Una vittoria sudata quella ottenuta dal Volley Letojanni sul terreno del Volley Fiumefreddo. Un 3 a 1 sofferto che conferma che la squadra jonica sta attraversando un momento poco felice. Un successo conquistato con molta fatica, che permette al Letojanni di aumentare il vantaggio sul Viagrande, ed andare alla seconda pausa di campionato con maggiore serenità.

Nelle prossime due settimane, Rigano potrà lavorare principalmente sulla testa dei suoi atleti per prepararsi al meglio alla sfida del 5 marzo, data in cui la capolista renderà visita alla Raffaele Lamezia, attuale terza forza del girone.

Rigano si affida al solito sestetto con Balsamo in regia, Chillemi opposto, Battiato e Speziale centrali, Cortina e Torre martelli ricettori con Chiesa libero. Frinzi Russo risponde con Basilicò palleggiatore, l’ex Genovese (recuperato in extremis da un infortunio) come opposto, Testa e Rapisarda centrali con La Rosa e Cassaniti martelli ricettori e Lo Schiavo libero.

Volley Fiumefreddo – Volley Letojanni 1-3

La partita inizia con Letojanni subito avanti con Chillemi ed un ace di Balsamo. Ma i padroni di casa impattano subito sul 2 a 2 con Cassaniti. La gara va avanti a braccetto, sul 4 pari Speziale a muro e Torre in attacco danno il primo strappo (4-7). I letojannesi pigiano sull’acceleratore e un ace di Torre e un attacco errato di Genovese costringono il tecnico di casa alla prima sospensione (6-10). Al rientro in campo Fiumefreddo prova ad accorciare grazie a Calabrese e Genovese ma un muro di Battiato, il secondo ace di Balsamo valgono il massimo vantaggio 16-9 e Frinzi Russo richiama nuovamente i suoi. I padroni di casa provano a recuperare ma qualche errore di troppo in ricezione unito ad un efficace muro dei letojannesi allargano la forbice fino al 15-22. Un attacco errato di Torre e un muro su Chillemi permettono ai locali di accorciare ma prima Speziale e poi Amagliani, subentrato a Chillemi, fissano il punteggio sul 18-24. Un errore dell’arbitro e un mani out di Calabrese permettono al Fiumefreddo di arrivare sul 20-24, ma un attacco di Battiato chiude il primo parziale.

Il secondo set si apre con un sostanziale equilibrio tra le due squadre, ma un turno al servizio di Torre dà uno strappo importante al set fino al massimo vantaggio di 6-14. I locali provano a recuperare il gap ma Cortina e Chillemi mettono la parola fine ad un parziale stradominato (16-25).

Nel terzo set inizia una nuova partita, con gli ospiti che spengono la luce e permettono al Fiumefreddo di rientrare nel match. Una serie di errori in attacco di Torre e qualche imprecisione in battuta permettono al Fiumefreddo di andare sul 10- 6 e Rigano decide di chiamare time-out. Al rientro in campo, Chillemi e Sciuto provano ad accorciare lo svantaggio sino all’11-10 ma subito dopo i padroni di casa con Cassaniti e Calabrese sugli scudi mettono a terra palloni pesanti arrivando al massimo vantaggio di 19-12 (attacco errato di Chillemi). Rigano prova a rimescolare le carte ma i cambi non sortiscono gli effetti sperati e la squadra di casa vola sulle ali dell’entusiasmo con Rapisarda bravo a chiudere il set con un attacco dal centro.

Nel quarto parziale approfittando di uno sbandamento generale della capolista, Fiumefreddo si porta sul 4 a 0 e mister Rigano è costretto a spendere il primo discrezionale. Speziale sbaglia due attacchi e un ace di Testa fissa il punteggio sul 7 a 1. I letojannesi sembrano smarriti e a complicare ancor di più la situazione ci si mette la coppia arbitrali con due decisioni errate che permettono ai padroni di casa di portarsi sul 10-4. Letojanni sembra in balia dell’avversario e continua a commettere errori in serie. Sciuto attacca fuori e sul 16-7, Rigano chiama il secondo time-out. Chillemi sigla due punti fondamentali e Battiato rientra al posto di Speziale; il centrale catanese si fa sentire subito a muro con due punti consecutivi con Cortina in grado di mettere a terra due palloni pesanti. Frinzi Russo decide di fermare il gioco (18-14). Al rientro in campo ancora Battiato con un attacco e un muro riduce il divario e Fiumefreddo accusa il colpo perdendo lucidità. Sciuto firma il 19 pari e Cortina il 20 pari. Da qui in poi è un testa a testa tra le due compagini. La Rosa conquista il 24-23, Torre risponde per il 24 pari, ma lo stesso attaccante letojannese dalla linea dei nove metri spedisce fuori il pallone, offrendo il secondo set-point ai locali. Battiato ristabilisce la parità così come Calabrese e Torre per il 26 pari. Subito dopo, due attacchi errati prima di Testa e poi di Spina chiudono la contesa con il risultato di 26 a 28.

Tabellino

Parziali set: 20-25; 16-25; 25-19; 26-28

Papiro Volley Fiumefreddo: Basilicò 2, Genovese 5, Calabrese 14, La Rosa 10, Cassaniti 7, Lo Schiavo (L), Rapisarda 9, Testa 9, Spina 1, Pappalardo 0, Nucifora 0.

All: Tano Frinzi Russo

Datterino Volley Letojanni: Battiato 10, Torre 21, Cortina 11, Chillemi 15, Speziale 6, Balsamo 3, Chiesa (L), Vintaloro 0, Salomone 0, Sciuto 4, Amagliani 1. Ne: Saitta.

All: Gianpietro Rigano

Arbitri: Sofia Gagliano e Laura Incognito.

