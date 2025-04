Ilaria Salis a Messina: “In un libro il mio grido di libertà”

L'europarlamentare presenta alla Feltrinelli "Vipera" il 15 aprile. Con lei, il coautore Bonnin, "Non una di meno" e il direttore di Tempostretto Olivieri

MESSINA – Ilaria Salis sarà a Messina alla libreria Feltrinelli martedi 15 aprile, alle ore 18, per incontrare il pubblico e parlare del suo libro “Vipera”, scritto in collaborazione con Ivan Bonnin. Un libro pubblicato per l’editore Feltrinelli. Salis e Bonnin dialogheranno con Marco Olivieri, direttore di Tempostretto, e con il collettivo femminista e transfemminista Non Una di Meno.

Si legge nella presentazione di “Vipera”: “La storia di Ilaria Salis è un manifesto di resistenza e speranza, un grido di libertà contro ogni oppressione. Ilaria Salis ripercorre la sua drammatica vicenda personale, iniziata con un arresto a Budapest l’11 febbraio 2023, ai margini di una manifestazione antifascista contro il “Giorno dell’onore”. Il suo fermo si trasforma in una lunga detenzione in condizioni disumane nelle carceri ungheresi, preludio a un processo politico carico di significati simbolici. Con una scrittura coinvolgente e onesta, Salis racconta l’esperienza di isolamento, le privazioni fisiche ed emotive, e la forza necessaria per resistere in un contesto ostile”.

E ancora: “Ogni capitolo è un tassello che esplora temi profondi e universali: il significato dell’antifascismo oggi, la brutalità della repressione, il sistema carcerario come strumento di controllo, ma anche la potenza della solidarietà tra detenuti e compagni di lotta. E poi il riscatto: la candidatura di Ilaria Salis alle europee del 2024 e la sua elezione, simbolo di una vittoria non solo personale, ma collettiva. È una storia che non si limita alla denuncia, ma diventa anche un invito all’azione, un manifesto di speranza e determinazione. Perché essere antifascisti oggi non è solo un valore: è una necessità urgente”.

L’arresto a Budapest e l’elezione alle europee del 2024

Ilaria Salis è un’attivista, docente e politica. Nel febbraio 2023, Salis viene arrestata a Budapest con l’accusa di aver aggredito tre militanti neonazisti. La notizia viene portata all’attenzione pubblica nel dicembre dello stesso anno, quando viene condotta con costrizioni alle caviglie e ai polsi presso il tribunale. Alle elezioni europee del 2024 in Italia, Salis viene candidata presso le circoscrizioni nord-occidentale e insulare tra le file di Alleanza Verdi e Sinistra, risultando eletta. E ottenendo quindi la liberazione e l’immunità parlamentare.

Ivan Bonnin è assistente parlamentare di Ilaria Salis.

Marco Olivieri è giornalista professionista. E’ autore di varie pubblicazioni sul cinema, tra le quali citiamo, La memoria degli altri il cinema di Roberto Andò e Marco Tullio Giordana. Una poetica civile in forma di cinema. Quest’ultimo con la studiosa Anna Paparcone. Da qualche anno è direttore di Tempostretto.

Il percorso “Non una di meno” nasce a Roma dal confronto tra diverse realtà femminili e femministe. Un percorso promosso da “Io decido”, rete romana, Udi Unione Donne Italiane e Dire, Donne in rete contro la violenza. Dal 2016, anno della sua nascita il movimento si batte “contro ogni forma di violenza di genere e contro tutte le facce che assume il patriarcato nella società in cui viviamo”.

Foto dalla pagina Fb di Ilaria Salis.