ITS Academy Albatros: a Messina il primo corso biennale per diventare E-commerce Manager

Redazionale. "Diventa e-commerce manager a Messina. Tutte le informazioni su iscrizioni e borse di studio. Ultimi posti disponibili"

Redazionale – Il futuro del commercio passa dal digitale e oggi più che mai le imprese sono alla ricerca di professionisti capaci di coniugare strategia, tecnologia e visione di mercato. Per rispondere a questa esigenza nasce il Corso per Tecnico Superiore E-commerce Manager dell’ITS Academy Albatros, in partenza presso la sede di Messina.

Un’opportunità concreta e totalmente gratuita, rivolta a giovani e adulti che desiderano acquisire competenze altamente specialistiche e immediatamente spendibili nel mondo del lavoro. Attualmente

sono ancora disponibili 10 posti.

Corso E-commerce Manager all’ ITS Academy Albatros di Messina

Il Tecnico Superiore E-commerce Manager è una figura chiave nella gestione e nello sviluppo delle vendite online. Al termine del percorso formativo, i partecipanti saranno in grado di analizzare il mercato,

individuare nuove opportunità di business, scegliere e gestire le piattaforme e-commerce più efficaci e

monitorare tutte le fasi del processo di vendita digitale, dalla promozione alla relazione con il cliente.

Il corso è particolarmente orientato alle imprese agricole, agroalimentari e agroindustriali, con un’attenzione specifica alla sostenibilità economica, ambientale e sociale e all’innovazione delle filiere

produttive.

Durante il percorso di studi all’ ITS Academy Albatros di Messina verranno acquisite competenze strategiche e operative, tra cui:

 gestione e coordinamento di aziende multifunzionali;

 utilizzo di strumenti digitali per la vendita online (e-commerce, social media, blog);

 pianificazione di attività di comunicazione e promozione;

 analisi dei dati e gestione dei KPI per il monitoraggio delle performance;

 sviluppo di progetti innovativi e sostenibili.

Il corso ha una durata complessiva di 24 mesi ed è progettato per formare – attraverso docenti esperti e

un tirocinio in azienda – figure pronte per essere collocate nel mondo del lavoro. A disposizione per gli

iscritti anche borse di studio fino a 6.000 euro/anno e un supporto economico per coloro che volessero

svolgere il tirocinio formativo all’estero.

Chi può iscriversi al Corso per E-commerce Manager a Messina

Il corso per E-commerce Manager a Messina è rivolto a giovani e adulti, anche occupati, inoccupati o

disoccupati, in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado, oppure diploma

professionale quadriennale integrato da un percorso IFTS annuale. Il corso ha una durata di 24 mesi e

prevede 800 ore di stage presso aziende leader del settore, per un’esperienza formativa fortemente

orientata alla pratica e all’inserimento professionale.

Al termine del percorso, sarà possibile inserirsi nel mondo del lavoro con ruoli quali:

E-commerce Manager, Web Marketing Manager, Data Analyst, Content Editor, Help Desk Manager, Logistic

Manager, Affiliate Marketing Manager, B2B Manager, Export Digital Manager.

Formazione gratuita, competenze richieste dal mercato e concrete opportunità di lavoro: il Corso per E-

commerce Manager dell’ITS Academy Albatros è la scelta giusta per chi vuole costruire il proprio futuro nel digitale.

Come iscriversi al corso

Per prendere parte al corso è necessario compilare il modulo di iscrizione disponibile sul sito di ITS Albatros entro il 30 dicembre 2025, per qualsiasi informazione o supporto nella procedura di iscrizione è possibile entrare in contatto con la segreteria dell’Academy telefonando al 090 9432770 dalle ore 11:00 alle ore 17:30 (da lunedì al venerdì).