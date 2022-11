Immondizia in strada in via del Santo - Tempostretto

L'appello di una lettrice

MESSINA – Immondizia gettata in strada. Ci scrive una lettrice: “Sono una cittadina di questa città. Una realtà che ha cose bellissime e cose che indubbiamente occorre modificare. Facciamo la differenziata ma questa (nella foto, n.d.r) è la via del Santo, che io provo a percorrere a piedi, nei pressi della Chiesa evangelica pentecostale. Ma purtroppo finché non si metteranno telecamere a monitorare lo scempio o si faranno vere pene e sanzioni per chi butta l’immondizia per strada, saremo sempre nel degrado nauseabondo. La città è di noi tutti e meritiamo decoro e diritto ad elevarci”.

Articoli correlati