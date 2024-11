Impianti sportivi a Milazzo: piscina, tensostruttura e nuovo campo da calcio

Il Movimento Sportivi Milazzesi, lavorando in sinergia con il Comune, annuncia i passi avanti per l'impianto natatorio e due nuove strutture

MILAZZO – Il lavoro del Movimento Sportivi Milazzesi non si è fermato con l’evento educazione allo sport IV edizione, svoltosi lo scorso 6 ottobre ma, fanno sapere dal movimento, prosegue senza sosta nel percorso di osservazione e valorizzazione della cultura sportiva nel territorio metropolitano.

Uno degli impegni strappati all’amministrazione comunale in quella due giorni tra teatro Trifiletti, con il talk show a tema sportivo, e la giornata in Marina Garibaldi, con la possibilità ad oltre 50 discipline e ancor più società di farsi notare, era quello di dare la possibilità a chi volesse di praticare qualsiasi pratica sportiva ma negli impianti giusti. A Milazzo ormai da anni manca un bando sostenibile per gestori e fruitori per la piscina Comunale ed è assente una pista d’atletica.

Piscina, tensostruttura e nuovo campo da calcio in arrivo

Il Movimento Sportivi Milazzesi vorrebbe che la città del Capo diventasse punto di riferimento impiantistico sportivo per l’intera provincia e a questo proposito lavora in sinergia con l’assessorato allo sport guidato dall’assessore Antonio Nicosia e vigila affinché siano rispettati i cronoprogrammi e le tappe di avvicinamento per raggiungere gli obiettivi.

Tra i temi più caldi c’è certamente quello della piscina comunale, chiusa per diversi anni e riaperta con un canone definito “troppo esoso” da quelli che dovrebbero esserne i fruitori. Proprio nei mesi scorsi l’assessore Nicosia aveva detto che su questo non si poteva più sbagliare e aveva preso l’impegno ad indire una manifestazione d’interesse per un nuovo affidamento. A giorni fa sapere il Movimento Sportivi Milazzesi si conoscerà l’esito dell’avviso esplorativo.

“In aggiunta a quanto sopra – si legge nel comunicato del Movimento Sportivi Milazzesi l’amministrazione comunale ha annunciato la realizzazione di una nuova tensostruttura sportiva comunale ed un nuovo campo di calcio. Consegnandoci messaggi positivi a davvero chiari circa la direzione intrapresa”.

Venuti: “Sintonia e condivisione con l’assessore”

“Per il Movimento Sportivi Milazzesi – precisa il presidente Gianluca Venuti – la sintonia e condivisione di vedute con l’assessore allo sport Antonio Nicosia, con l’ufficio competente ed ancora con l’amministrazione più in generale restituisce l’obbligo ancora più marcatamente, di piena attuazione di quanto condiviso. Chiamandoci a vigilare sulle politiche sportive cittadine. Certamente proseguendo per questa strada, nel tempo, ci ritroveremo una città in grado di ospitare tante discipline sportive con impianti nuovi o rinnovati. Nella visione del movimento sportivi milazzesi lo sport, in questa città, dev’essere esempio di crescita culturale ed economica. Aspetto centrale che ci consente e ci consentirà di respirare una nuova aria”.

