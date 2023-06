Impianto di compostaggio a Mili, al via il bando con offerte entro il 28 luglio - Tempostretto

Lo comunica Ssr - Area metrolitana e riguarda il trattamento della frazione umida e di supporto al ciclo depurativo

MESSINA -Partono le procedure per la realizzazione dell’impianto di compostaggio di Mili. L’operazione riguarda il trattamento della frazione umida e di supporto al ciclo depurativo. Lo comunica Srr, la Società di regolamentazione del servizio di gestione rifiuti Area metropolitana. L’avviso pubblico è stato pubblicato nelle scorse ore sulla piattaforma di Invitalia, alla ricerca di “un soggetto altamente qualificato”.

Contestualmente, è partito l’avviso per la Guue, la Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La procedura è stata pubblicata sul sito di Invitalia e il termine per la presentazione delle offerte è fissato alle ore 10:30 del 28 luglio 2023, mentre il termine per i chiarimenti è fissato al 21/07/2023.

Si tratta di 27 milioni, con il Pnrr, per l’impianto di trattamento della Forsu (Frazione organica del rifiuto solido urbano).

