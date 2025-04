Impianto fognario a Bisconte, “si attende il progetto da 90mila euro”

Il consigliere della III Municipalità Geraci: "Abbiamo avuto rassicurazioni dall'assessore Carreri. Si attende il via libera dell'amministrazione"

MESSINA – “Si è svolta oggi una seduta di Consiglio della terza Circoscrizione alla presenza dell’assessore Carreri, il commissario Iacp Rovito, Il presidente Arisme Gemelli, unitamente al cda e al presidente Amam Alibrandi. Tra gli ordini del giorno c’era l’atavico problema dell’impianto fognario del villaggio di Bisconte. Da anni un’autentica emergenza sanitaria e sociale. Un problema in una zona inserita in ambito di risanamento che attende da tempo risposte sul suo futuro. L’Amam, che nei mesi scorsi aveva effettuato un sopralluogo congiunto con il sottoscritto e l’amministrazione, ha dichiarato di avere pronto il progetto dal costo di 90.000 euro. E attende solo che l’amministrazione gli dia il via libera. L’assessore Carreri si è reso disponibile a portare al tavolo di Giunta la richiesta comprendendo la criticità”. A sottolinearlo il consigliere della III Municipalità Alessandro Geraci.

Eivdenzia il consigliere del Movimento Cinquestelle: “Ringrazio il presidente della Circoscrizione, Alessandro Cacciotto, per avere organizzato l’incontro. Nel mio intervento ho spiegato lo stato dei luoghi assolutamente emergenziale che perdura da diversi anni, le innumerevoli denunce fatte, gli interventi di espurgo continui e i tanti sopralluoghi che si sono susseguiti. Ho chiesto – prosegue Geraci – che il rifacimento della condotta fognaria su sede stradale venga fatto prima possibile e in secondo luogo che vengano quanto prima definiti gli interventi da fare anche all’interno delle singole abitazioni”.

“Solleciteremo l’avvio dei lavori, il problema fognario a Bisconte s trascina da anni”

Aggiunge Geraci: “Riguardo al progetto, è stato chiarito da parte di Iacp che Arisme ormai è titolare dell’area. Ed è intervenuto il presidente Gemelli. Quest’ultimo ha dichiarato che quanto prima cercherà di capire quali abitazioni siano interessati da questi disagi fognari. E in quanto titolare della zona di risanamento, troverà la soluzione normativa più opportuna per dare il via libera all’Amam anche all’interno delle stesse”.

“Sono soddisfatto – conclude Geraci – di questo incontro che ha sancito nero su bianco, quanto promesso da tutti i soggetti preposti gia nei mesi scorsi. Unitamente al Consiglio di circoscrizione, farò pressioni affinché non resti lettera morta e prima possibile venga deliberato l’avvio dei lavori, mettendo fine a questa vergogna cittadina che dura da troppi anni”.

