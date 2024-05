In Calabria, un miliardo per la sicurezza e lo sviluppo, 300 milioni di euro per Reggio

"Il finanziamento è destinato a migliorare la sicurezza e a promuovere lo sviluppo economico e infrastrutturale della regione"

“Il Governo presieduto da Giorgia Meloni ha stanziato quasi un miliardo di euro, provenienti dal ministero dell’Interno e dal Pnrr, per un vasto intervento in Calabria”. L’annuncio arriva dal senatore FdI Ernesto Rapani. “Questo finanziamento è destinato a una serie di progetti mirati a migliorare la sicurezza e a promuovere lo sviluppo economico e infrastrutturale della regione. L’investimento, tra i più significativi mai realizzati, è destinato a risolvere problemi critici e a favorire una crescita sostenibile. Il Ministero dell’Interno ha approvato progetti mirati che coprono una vasta gamma di aree critiche per la Calabria, tra cui interventi di sicurezza, rigenerazione urbana, infrastrutture, efficienza energetica, manutenzione e molto altro ancora. L’intervento del Governo rappresenta un passo significativo per migliorare la qualità della vita dei cittadini calabresi e promuovere un ambiente più sicuro e prospero”.

Il senatore Ernesto Rapani evidenzia “l’importanza dell’investimento, attribuendo il merito alla forte rappresentanza della delegazione calabrese e all’impegno costante del sottosegretario Wanda Ferro, incaricata con una delega specifica”. Secondo Rapani, “questi fondi sono un riconoscimento dell’urgenza e dell’importanza di migliorare le infrastrutture e la sicurezza nella regione. I fondi assegnati saranno distribuiti tra le varie province calabresi, con un’attenzione particolare ai seguenti settori: interventi di messa in sicurezza; rigenerazione urbana; infrastrutture; efficientamento energetico, rete pubblica di illuminazione; opere di risanamento; rete fognaria e idraulica; impianti sportivi“.

DISTRIBUZIONE DEI FONDI PER PROVINCIA

“La Calabria – prosegue Rapani – riceverà un totale di 952.886.183,92 milioni di euro, distribuiti in base alle necessità e alle priorità di ciascuna provincia:

Catanzaro: 144.152.602,54 €, Cosenza: 299.530.305,96 €, Crotone: 84.795.309,38 €, Reggio Calabria: 311.974.007,82 €, Vibo Valentia: 122.433.958,22 €. Questi fondi sono stati assegnati per affrontare specifiche esigenze e priorità identificate dalle amministrazioni locali, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita dei residenti e promuovere lo sviluppo economico e sociale delle comunità. Corigliano Rossano beneficerà di un importo pari a 15.416.806,59 €”.

IMPATTO ECONOMICO E SOCIALE

Questi investimenti avranno un impatto importante sull’economia e sulla società calabrese, ha affermato il Sen.Rapani, favorendo la creazione di nuovi posti di lavoro e stimolando la crescita economica attraverso la realizzazione di progetti di infrastruttura e sviluppo urbano. Inoltre, miglioreranno la qualità della vita dei cittadini, rendendo la Calabria un luogo più attrattivo per investimenti e per vivere. Il governo e i parlamentari del centrodestra in Calabria si sono impegnati a monitorare da vicino l’implementazione di questi progetti, garantendo che i fondi siano utilizzati in modo efficace e trasparente per massimizzare i benefici per la popolazione calabrese”, conclude Rapani.