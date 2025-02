In cucina 120 dosi di marijuana, arrestato 24enne

Perquisizione domiciliare dei carabinieri a Giardini Naxos

GIARDINI NAXOS – Oltre 120 grammi di marijuana suddivisa in dosi nel pensile della cucina. Due bilancini di precisione, con residui di droga, e materiale vario utilizzato per il confezionamento. Così, dopo una perquisizione nella sua casa a Giardini Naxos, i carabinieri di Taormina hanno arrestato per detenzione, ai fini dello spaccio di droga, un 24enne.

Ad agire, dopo giorni di controlli, i militari dell’Aliquota operativa. L’uomo è ora ai domiciliari.

La marijuana sequestrata è stata consegnata ai carabinieri del Ris di Messina per le analisi di laboratorio.