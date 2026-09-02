 In mare con l'auto. Tragedia a Vulcano

In mare con l’auto. Tragedia a Vulcano

Redazione

In mare con l’auto. Tragedia a Vulcano

mercoledì 02 Settembre 2026 - 17:55

La vittima è un 91enne del posto

E’ finito in mare con l’auto un 91enne di Vulcano. La tragedia è avvenuta nel pomeriggio. L’uomo è finito in acqua col veicolo nei pressi del molo. Il suo corpo ormai senza vita è intrappolato nell’abitacolo e sono in corso le operazioni per recuperare il mezzo.

Le operazioni per recuperare il mezzo

Sul posto i carabinieri, la Guardia Costiera con motovedetta, un mezzo del 118, un elicottero e i sommozzatori, perché l’auto sembra adagiata ad una profondità di almeno sei metri.

Cosa si sa sulle cause

Non è ancora chiaro cosa sia accaduto, tutte le ipotesi sono ora al vaglio per capire se si è trattato di un incidente o se l’uomo abbia compiuto un gesto estremo.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Tosa le pecore e munge le mucche: la 25enne Morena Zaiti guida il caseificio di famiglia a Saponara VIDEO
Nasce M’ama Club & Restaurant, ritorno alle origini tra mare e gusto
Torna il Mercatino dei libri usati: “Tutto a metà prezzo per aiutare studenti e famiglie” VIDEO
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED