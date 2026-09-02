In mare con l’auto. Tragedia a Vulcano

La vittima è un 91enne del posto

E’ finito in mare con l’auto un 91enne di Vulcano. La tragedia è avvenuta nel pomeriggio. L’uomo è finito in acqua col veicolo nei pressi del molo. Il suo corpo ormai senza vita è intrappolato nell’abitacolo e sono in corso le operazioni per recuperare il mezzo.

Le operazioni per recuperare il mezzo

Sul posto i carabinieri, la Guardia Costiera con motovedetta, un mezzo del 118, un elicottero e i sommozzatori, perché l’auto sembra adagiata ad una profondità di almeno sei metri.

Cosa si sa sulle cause

Non è ancora chiaro cosa sia accaduto, tutte le ipotesi sono ora al vaglio per capire se si è trattato di un incidente o se l’uomo abbia compiuto un gesto estremo.