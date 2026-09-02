Messina, la proposta: Zone Economiche Speciali di Prossimità per la rigenerazione urbana del commercio

Se n'è parlato nella commissione presieduta da Antonino Bonfiglio: il punto

MESSINA – La proposta di legge di iniziativa popolare “Misure per la rigenerazione urbana del commercio e dei servizi di prossimità” è sbarcata stamattina in VI Commissione consiliare. A presentarla è stata Confesercenti Messina, presente in aula con Noemi Gallo e Benny Bonaffini, rispettivamente direttrice e vicepresidente vicario. Dopo un’introduzione del presidente della commissione Antonino Bonfiglio, è stata Gallo a parlare dell’iniziativa: “Senza negozi, senza servizi di prossimità, le città perdono luce, voce e identità. Quando le attività chiudono, si spengono i quartieri e si indebolisce la comunità. Firmare significa sostenere il lavoro, la prossimità, la sicurezza, la socialità. È un gesto di responsabilità verso tutti”.

Bonaffini, poi, ha parlato del cuore della proposta, che passa dalla tutela e dalla rigenerazione del commercio di vicinato per contrastare una desertificazione commerciale sempre più diffusa. Ha spiegato: “Il commercio di prossimità è un presidio sociale, economico e di sicurezza. Per questo è fondamentale il coinvolgimento del Comune e delle istituzioni: solo con un impegno condiviso possiamo restituire vitalità ai quartieri e garantire alle imprese le condizioni per crescere e restare sul territorio”.

Così, invece, ha parlato Bonfiglio: “Ringrazio Confesercenti Messina per aver portato all’attenzione della Commissione una proposta significativa per il futuro economico e sociale della città. Il commercio di prossimità non è soltanto un’attività economica: garantisce servizi, occupazione e presidio del territorio, soprattutto nei quartieri e nei villaggi, dove il rischio di desertificazione commerciale è più concreto”.

“La proposta delle Zone Economiche Speciali di Prossimità – ha aggiunto – merita pertanto sostegno e approfondimento. Come Commissione intendiamo avallarla e accompagnarne il percorso, convinti che le istituzioni locali debbano partecipare attivamente al confronto sulle politiche nazionali capaci di incidere sullo sviluppo dei territori. È necessario, al contempo, tradurre il confronto in un percorso concreto per Messina, individuando le aree più esposte alla desertificazione commerciale, i locali inutilizzati e le condizioni utili a favorire nuove iniziative imprenditoriali. Qualora la proposta completasse il proprio iter legislativo, dovremo essere pronti a coglierne le opportunità. La VI Commissione continuerà quindi a promuovere il dialogo con Confesercenti, le altre associazioni di categoria, l’Amministrazione comunale e gli interlocutori istituzionali competenti. Sostenere il commercio di prossimità significa investire nella vitalità dei quartieri e nella tenuta delle comunità. È una responsabilità condivisa alla quale, come Commissione, intendiamo contribuire con serietà e concretezza”.

La proposta delle ZESpro

Il cuore della proposta riguarda proprio queste Zes di prossimità, le ZESpro. Al loro interno è previsto un regime organico di interventi comprendente incentivi fiscali, misure di sostegno finanziario, contributi per l’avvio, il mantenimento e il rilancio delle attività economiche, nonché interventi di semplificazione amministrativa. Le agevolazioni sono definite nel rispetto della normativa UE sugli aiuti di Stato e sono finalizzate a rafforzare l’attrattività economica e la stabilità delle attività nei contesti urbani e periurbani. Il provvedimento prevede inoltre l’istituzione di un Osservatorio nazionale per il monitoraggio e la valutazione dell’efficacia delle misure adottate, nonché di un Fondo dedicato al finanziamento degli interventi previsti.