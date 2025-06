In Marina Garibaldi lo Street Food Milazzo – Summer Edition

La Marina Garibaldi ospiterà lo “Street Food Milazzo – Summer Edition” per quattro giorni dedicati al cibo siciliano

MILAZZO – Dal 26 al 29 giugno torna a Milazzo lo Street Food Milazzo – Summer Edition, in programma ogni sera a partire dalle 19.00 lungo la Marina Garibaldi. L’evento rappresenta un’occasione per gustare piatti tipici della cucina siciliana e piatti rivisitati in chiave contemporanea, grazie alla presenza di numerosi operatori del settore gastronomico.

Il programma prevede anche musica dal vivo, con un’attenzione particolare agli artisti locali. Si comincia mercoledì 26 con gli Hasta la Vista, seguiti giovedì 27 dal gruppo Stile Italiano, mentre sabato 28 sarà la volta dei Mokanta. Domenica 29, gran finale all’insegna della danza, con le esibizioni delle scuole “V Fit” di Vanessa Vento e “Into the Dance” di Giuseppe Di Brisco. A concludere ogni serata, dopo i live, ci sarà il dj set firmato da Domenico Saraò e Dj Daniel.

L’evento è promosso dall’esperto del Comune di Milazzo, Giuseppe Abbriano, che commenta: «Siamo entusiasti del riscontro avuto finora con gli operatori che hanno accettato senza esitazione di partecipare a questa quattro giorni fatta di ottimo cibo. E ringrazio il comune di Milazzo nella persona del primo cittadino Pippo Midili che patrocina l’evento e che ha creduto fortemente in questa nuova veste dello Street Food. Ma i miei ringraziamenti vanno anche al consigliere Rosario Piraino per la preziosa collaborazione nel mettere su questa macchina organizzativa insieme alla Samaja Servizi Turistici di Ignazio Mendolia».