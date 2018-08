Germanà: "Salvini intervenga sulla situazione dei vigili del fuoco in Sicilia"

"Ho presentato un'interrogazione al ministro dell'Interno, Matteo Salvini, poiché negli ultimi giorni diverse province siciliane, in special modo quelle di Catania, Messina, Palermo, Agrigento e Trapani sono state caratterizzate dalla gestione di grossi incendi che hanno impegnano numerose squadre di vigili del fuoco provenienti da diverse province siciliane ed anche sezioni operative provenienti dalla Calabria e Campania". Lo dice il deputato di Forza Italia, Nino Germanà, che prosegue: "Tali incendi hanno tenuto impegnati gli uomini e messo a dura prova la macchina dei soccorsi che è caratterizzata dalla gestione di situazioni di normale emergenza; purtroppo i mezzi in dotazione al Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco per far fronte alle emergenze sono vetusti e le risorse insufficienti per la riparazione dei numerosi mezzi parcheggiati nelle officine non consente di avere mezzi sufficienti a garantire lo sforzo messo in campo. Non mi stancherò ad intervenire sull’argomento finché il governo non darà risposte concrete".

"Il governo - dice ancora il deputato - dovrebbe avere contezza della peculiarità dell’isola e dei problemi che la caratterizzano come ho già denunciato in passato e quindi comprendere meglio i timori e le difficoltà che quotidianamente i vigili del fuoco siciliani sono costretti ad affrontare e trovare soluzioni adeguate. I vigili del fuoco siciliani, come del resto tutti i Vigili del Fuoco, hanno saputo dimostrare e mettere in campo la propria professionalità in diverse situazioni emergenziali, ma se non verranno supportati da mezzi ed attrezzature idonee a salvaguardare la propria incolumità e quella della cittadinanza, tutto ciò renderà difficoltoso il servizio istituzionale".

"Pertanto chiedo al ministro Salvini se sia a conoscenza di tutto questo e quali iniziative di sua competenza intenda intraprendere al fine di provvedere, in tempi brevi, all’assegnazione temporanea di strumenti adeguati nonché all’ammodernamento dei mezzi e delle attrezzature utilizzati dai Vigili del fuoco della regione Sicilia al fine di tutelare l’incolumità degli operatori e della cittadinanza," conclude Germanà.