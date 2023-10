Incendio a Catarratti e Castelmola, in azione canadair e Vdf - Tempostretto

In fumo sterpaglie e bosco, nessun pericolo per i residenti nelle zone limitrofe

MESSINA – Altra giornata di fuoco a Messina e provincia, dopo i roghi di ieri nella zona jonica. Oggi pomeriggio un incendio di sterpaglie a Catarratti si è propagato spostando il fronte del fuoco fino alle colline di Gravitelli. In azione una squadra dei Vigili del Fuoco e un mezzo aereo.

Canadair e un’autopompa dei Vdf in azione anche a Castelmola. In entrambi i casi la situazione al momento sembra sotto controllo, gli abitanti della zona non corrono pericoli.