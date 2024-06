Incendio discarica Mazzarrà: 35 Vdf al lavoro per domare le fiamme, il fumo preoccupa i residenti

Le fiamme sono state circoscritte, ma la nube di fumo persiste. Indagini in corso per accertare le cause

Mazzarà S. Andrea è attualmente al centro di una battaglia contro un incendio che ha preso vita nella vicina discarica. L’incendio, che ha inizialmente coinvolto la vegetazione circostante, si è poi propagato alla discarica, causando una situazione di emergenza. Trentacinque vigili del fuoco, con l’ausilio di undici mezzi, un Canadair e due elicotteri, sono al lavoro per contenere le fiamme. L’intervento è iniziato nel pomeriggio di ieri e, nonostante le difficoltà, i vigili del fuoco sono riusciti a circoscrivere l’incendio e a tenerlo sotto controllo.

Le squadre locali, supportate da rinforzi provenienti dai comandi di Catania e Palermo, stanno lavorando senza sosta per spegnere l’incendio e prevenire ulteriori danni. Nonostante le sfide, il morale rimane alto e la determinazione è palpabile. Mentre l’incendio continua a bruciare, la comunità di Mazzarà S. Andrea rimane in attesa, sperando che l’incendio possa essere spento al più presto. Nel frattempo, i vigili del fuoco continuano a lavorare, dimostrando ancora una volta il loro impegno e la loro dedizione nel proteggere le nostre comunità.

Questo incidente sottolinea l’importanza di una gestione adeguata dei rifiuti e delle discariche. Mentre le indagini sull’origine dell’incendio sono ancora in corso, è fondamentale riflettere sulle misure preventive che possono essere adottate per evitare incidenti simili in futuro.