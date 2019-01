Tre auto in fiamme, nella notte, nella zona di Palazzo Zanca

MESSINA - Tre auto sono andate a fuoco, nella notte, nella zona di Palazzo Zanca. I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere l'incendio, che non ha ancora una matrice. A spiegarne le cause potrebbe essere la visione delle immagini di videosorveglianza.

Forse un atto doloso ma potrebbe anche darsi che un mezzo sia andato in autocombustione e abbia coinvolto altri due vicini.