Incidente a Catania, muore un cinquantenne

Lorenzo Isaia era su un monopattino e un'auto lo ha investito. Aveva studiato a Messina

MESSINA – Era in monopattino ed è stato investito da un’auto. Otto giorni di coma e poi la morte in ospedale. Lorenzo Isaia, 50 anni, catanese, aveva studiato a Messina ma da anni viveva nella sua città e lì ha avuto l’incidente, in via Vincenzo Giuffrida. I suoi organi sono stati donati.

In queste ore, sono in tanti sui social, anche ex compagni del liceo “Maurolico” di Messina, a ricordarne l’intelligenza, la simpatia, l’attenzione nei confronti degli altri, l’impegno sociale e politico a sinistra, sin da ragazzo. “Nella scelta di donare gli organi la conferma della sua quotidiana generosità. Era una persona che illuminava la vita degli altri”, scrive una sua amica.

La foto è tratta dalla sua pagina Facebook.