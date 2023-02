Incidente a Fiumefreddo, traffico bloccato su entrambe le carreggiate della A18 - Tempostretto

Coinvolti due tir, uno di questi ha invaso la carreggiata opposta

Un grave incidente ha provocato nella tarda mattinata di oggi il blocco del traffico, su entrambe le carreggiate, dell’autostrada A18 Messina-Catania, tra gli svincolo di Giarre e Fiumefreddo. Coinvolti nell’incidente due tir. Uno dei questi, che percorreva l’autostrada in direzione Catania ha invaso la carreggiata opposta per cause non ancora accertate. Si tratterebbe di un incidente autonomo. Dopo aver invaso la carreggiata opposta il tir si è scontrato con un un altro mezzo. Segnalata un’abbondante perdita di gasolio sulla sede stradale (foto da Facebook).

IN AGGIORNAMENTO