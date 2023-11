Incidente a Furci Siculo. Auto finisce fuori strada, muore 68enne di Savoca - Tempostretto

Con lui un'altra persona, rimasta ferito in modo lieve

Incidente mortale, oggi pomeriggio, nelle campagne di Furci Siculo, a monte della frazione Artale. Intorno alle 16 un’auto, con a bordo due uomini, è precipitata in un burrone.

All’arrivo dei sanitari del 118, il conducente, il 68enne Carmelo Taurino, di Savoca, era in gravissime condizioni ed è morto poco dopo. Ferite lievi, invece, per il passeggero. E’ stato lui a riuscire a risalire in strada e chiamare i soccorsi.

I due erano a caccia, l’uomo alla guida avrebbe perso il controllo del mezzo a causa di un malore.