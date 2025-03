Incidente a Sant’Agata, un ferito al Papardo dopo l’impatto tra moto e auto

Le sue condizioni non dovrebbero essere preoccupanti. Disagi per il traffico dopo l'impatto e poliza municipale sul posto

MESSINA – Ancora un incidente stamattina tra uno scooter e un’auto. Questa volta a Sant’Agata. Un impatto tra una Sh Honda, che usciva da un’area di servizio, e una Bmw station wagon all’altezza del distributore di benzina Q8. Ad avere la peggio il passeggero nella moto, trasportato all’ospedale Papardo. Ma le sue condizioni non sembrerebbero preoccupanti.

Gravi disagi per il traffico in entrambe le direzioni. Sul posto due pattuglie della polizia municipale, coordinata dal comandante Giovanni Giardina. Accertamenti in corso sulle cause dell’incidente.

Due giorni fa è avvenuto uno scontro tra moto e auto sul Viale Annunziata, con un ferito in codice rosso.

