Incidente a Taormina, muore 77enne americana - Tempostretto

La donna è rimasta coinvolta nell'incidente autonomo dell'auto condotta dal marito, ferito lievemente

TAORMINA – Non ce l’ha fatta la 77enne americana coinvolta nell’incidente avvenuto ieri pomeriggio a Taormina. La donna, che viaggiava sulla Fiat 600 del marito, da lui condotta, si è spenta mentre i medici cercavano di limitare i danni delle profonde ferite, all’ospedale San Vincenzo Sirina.

Al vaglio della polizia municipale l’impatto tra l’utilitaria e tre auto in sosta, in piazza Cacciola. Il marito della vittima ha perso il controllo del mezzo che ha sbattuto violentemente contro gli altri veicoli a lato della piazza. Entrambi sono stati trasportati in ospedale. L’uomo alla guida ha riportato diverse fratture ma non si teme per la sua vita. La donna, invece, aveva un profondo trauma cranico che non le ha lasciato scampo.

Il magistrato di turno ha disposto il sequestro dei mezzi per valutare la dinamica e deciderà se disporre l’autopsia sul corpo della donna.