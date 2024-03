“Incidente all’incrocio di viale Gazzi: chi ha visto si faccia avanti”

Una donna è stata centrata da un motorino il 20 gennaio ed è grave: l'appello di una società d'infortunistica ai testimoni

MESSINA – Cercansi testimoni. Era il 20 gennaio. Un incidente all’incrocio di viale Gazzi. Una donna investita da un motorino e da un mese in condizioni gravissime in ospedale. Ma qual è stata la dinamica dell”investimento? “Chi ha visto si faccia avanti”, scrive in una nota Carmelo Costa, perito e legale rappresentante della società d’infortunistica Scisap Srl. L’incidente è avvenuto intorno alle 17.30, in via Taormina, incrocio viale Gazzi, e ha interessato un pedone (la signora) e uno scooter proveniente da via Bonino, condotto da un uomo di mezza età. Sul caso sta indagando la polizia municipale di Messina.

Un appello ai possibili testimoni

Si legge nel comunicato: “È una vera e propria richiesta di aiuto quella che rivolgiamo alla cittadinanza. La Scisap è stata incaricata di seguire il caso di una signora che versa, ancora oggi, in condizioni gravissime. E, tanto noi quanto la polizia municipale, subito accorsa sul posto, stiamo cercando di ricostruire minuziosamente le dinamiche del sinistro, come è essenziale fare in questi casi. Ciò che ci limita è l’impossibilità di avere dalla nostra la testimonianza diretta della vittima, essendo attualmente ricoverata in terapia intensiva e trovandosi in uno stato comatoso fluttuante dal quale auspichiamo possa riprendersi presto”.

E ancora: “Ciononostante non si hanno certezze che, al risveglio, la signora sarà nelle condizioni di riferire i fatti, per via dei postumi che l’incidente potrebbe lasciare. Nè sono disponibili immagini video registrate dalle telecamere installate in quella zona. Da qui la necessità di chiamare in causa chiunque si sia trovato casualmente nel luogo in cui è avvenuto lo scontro e possa fornire dettagli utili per le indagini”.

“Che cosa è avvenuto a quell’incrocio?”

Continua la nota: “È nostra abitudine seguire i casi in modo molto puntuale e non siamo abituati a

lasciare niente di intentato. Questo, nello specifico, però, è ancora condizionato da una serie di fattori di complessità che ci impediscono di sviluppare, in questa fase, una perizia senza ombre. E in tal senso non possiamo che tentare l’appello pubblico. La speranza è che si trovava a passare di lì, o era in attesa del mezzo pubblico – proprio in quell’area, infatti, è presente una fermata Atm solitamente molto affollata-, abbia visto qualcosa e sia disponibile a dare un contributo. I testimoni oculari rappresentano sempre un valore sostanziale nella ricostruzione delle dinamiche dei sinistri. Perciò, in generale, invitiamo sempre l’utenza a rendersi disponibile in caso d’incidente e fornire tale disponibilità direttamente alle forze dell’ordine che intervengono sul posto. Anche un solo elemento, apparentemente poco rilevante, può invece fare la differenza”.

“Ecco come contattarci o ci si può rivolgere alla polizia municipale”

Conclude la Scisap: “Speriamo che questo appello possa raggiungere più persone possibili, tanto da

arrivare a chi eventualmente era fisicamente presente il 20 gennaio, in una posizione tale da aver potuto vedere ciò che è accaduto all’incrocio. Preghiamo chiunque abbia informazioni a rivolgersi a noi (info@scisap.it; tel 090711214) o al Corpo della polizia municipale. È una questione di coscienza.

Grazie”.