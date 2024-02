Incidente in campagna, muore 75enne

L'uomo di Capo d'Orlando è spirato pomeriggio in ospedale, dopo la caduta nella sua casa di Naso

NASO – Grave incidente stamane in una campagna di Naso, dove per cause ancora da chiarire un 75enne ha battuto la testa cadendo. L’uomo è stato ricoverato dal 118 all’ospedale di Sant’Agata di Militello ma non ce l’ha fatta: in serata è spirato.

Dai primi accertamenti il 75enne di Capo d’Orlando si trovava a Naso, in contrada Cresta, per eseguire alcune operazioni nella sua casa di campagna. Cadendo avrebbe battuto violentemente la testa. Inutili i tentativi dei sanitari di strapparlo alla morte, le ferite gli sono state fatali.