Incidente in zona sud, Ss114 nel caos

Un ferito nello scontro tra un'auto e una moto a Mili, tir bloccato a Roccalumera

MESSINA – Rallentamenti e disagi sulla Statale 114 nella zona sud di Messina dove all’altezza di Mili si sono scontrati un’auto e una moto. Il bilancio è di un ferito, in condizioni piuttosto serie, ricoverato dal 118 al Policlinico di Messina. Grosse ripercussioni sulla viabilità, per ore nel caos anche a causa dei molti cantieri che restringono diversi tratti della Statale.

Disagi anche a Roccalumera, ancora una volta sulla Ss 114, a causa della manovra errata di un grosso tir rimasto bloccato imboccando una arteria laterale, dove vi era un divieto di accesso a causa dei lavori di demolizione del ponte Pagliara. Il cantiere occuperà la strada per diversi mesi ancora: Anas ha chiuso il tratto in pieno centro abitato, per 80 metri, per permettere le operazioni di demolizione e ricostruzioni della struttura.