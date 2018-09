Incidente di caccia a Castroreale, 59enne ferito: é fuori pericolo di vita

Sta meglio il cacciatore di 59 anni ferito da un compagno durante una battuta di caccia a Protonotaro, frazione di Castroreale che sorge tra il centro montano e Barcellona. I medici del Papardo,dove l'uomo é stato trasferito d'urgenza da Barcellona per le complicanze, lo hanno operato e sono convinti che non corra pericolo di vita, malgrado debba rimanere ancora sotto osservazione. Le ferite riportate sono i fatti comunque gravi. L'uomo era a caccia, una ventina di metri più avanti rispetto al compagno 71enne, sulla traiettoria dell'animale scelto come bersaglio. Quando il compagno ha fatto fuoco col fucile calibro 12, buona parte dei pallini ha investito il cacciatore avanti, colpendolo a torace, addome e arti. Immediatamente soccorso dal 71enne, il cacciatore ferito é stato medicato d'urgenza all'ospedale del Longiano, dove però un versamento pericardico ha convinto i sanitari a disporre il trasferimento a Messina. Sul fatto indagano i Carabinieri, che hanno già sequestrato l'arma.