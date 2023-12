Incidente mortale a Capo d'Orlando, grave la moglie della vittima - Tempostretto

La donna è al Policlinico, le sue condizioni sono considerate delicate. Altri due veicoli coinvolti, per i conducenti solo lievi ferite

MESSINA – Si sono riservati la prognosi i medici del Policlinico di Messina, dove la moglie di Carmelo Masi, il sessantenne di Brolo rimasto vittima nel tremendo incidente stradale avvenuto sulla Statale 113 a Capo d’Orlando, a metà mattina. Le sue condizioni sono considerate serie e si attende il decorso delle prossime ore. La donna è stata prima soccorsa dal 118 ma proprio i sanitari dell’ambulanza hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso, viste le complicanze, e la ferita è stata trasferita a Messina d’urgenza.

Il marito è morto pochi minuti dopo l’impatto tra la sua Audi e il camion che procedeva in direzione opposta, in uscita dal ponte Antinori, sopra la collina di San Gregorio. Anas ha chiuso la Statale nel tratto interessato, deviando il traffico sulle comunali, fino alla fine delle operazioni dei vigili del fuoco per liberare la carreggiata.

Ancora da chiarire perché il conducente del mezzo pesante, che viaggiava in direzione Palermo, ha perso il controllo del mezzo, mettendosi su un fianco e ostruendo le due corsie. Tutto è successo in un tratto della 113 teatro di frequenti incidenti, stamane reso più pericoloso dalla pioggia.

Dalla direzione opposta proprio in quel momento arrivava il veicolo di Masi. Altri due veicoli sono rimasti coinvolti nel tamponamento a catena che si è creato. Ad avere la peggio è stato proprio il conducente dell’Audi.

Il sessantenne, di Brolo, è molto conosciuto in zona perché titolare di una grossa rivendita agro zootecnica del centro della costa saracena. Solo lievemente feriti gli altri passeggeri coinvolti, a bordo di una jeep e di un forgoncino.