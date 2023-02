Incidente mortale a Giammoro, denunciato automobilista pirata - Tempostretto

E' un 41enne di Condrò, decisivo l'alcool e drug test.

MILAZZO – E’ stato denunciato il 41enne alla guida dell’utilitaria che ieri sera ha travolto Francesca Parisi, la cinquantottenne di Pace del Mela morta durante la corsa in ambulanza verso l’ospedale. Il sindaco ha proclamato il lutto cittadino per il giorno dei funerali, ancora non fissati. La salma della donna è infatti ancora sotto custodia giudiziaria, in attesa delle decisioni della magistratura sul caso.

Al vaglio c’è infatti la dinamica dell’impatto fatale, ma soprattutto le condizioni del conducente, residente nel centro vicino di Condrò che, dopo aver investito la donna che attraversava la Nazionale all’altezza di Giammoro, si è allontanato senza prestare soccorso.

I Carabinieri lo hanno individuato e raggiunto poco dopo. Per lui sono state disposte le analisi tossicologiche e sarà interrogato. Rischia l’accusa di omicidio stradale e omissione di soccorso