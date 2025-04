Incidente mortale a Capo d’Orlando: la vittima è la 77enne Rosa Cortese

Il tragico scontro sulla Ss113 tra una mini auto e una Panda

CAPO D’ORLANDO – Incidente mortale, intorno alle 11.30, a Capo d’Orlando, sulla Strada statale 113.

Una 600 si è scontrata con una Fiat Panda, andando a finire contro un muro. La 77enne Rosa Cortese, passeggera della Panda, è morta. Ferito il conducente, il marito 84enne della donna, e i tre giovani a bordo della 600. Due sono in gravi condizioni.

La Strada statale 113 è stata chiusa al transito. Sul posto sono presenti le forze dell’ordine, l’elisoccorso e tre ambulanze del 118, i Vigili del Fuoco e le squadre Anas per la gestione dell’evento in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.



Aggiornamento ore 15:40: la Strada statale 113 è stata riaperta.

Articoli correlati