RACCUJA - Incidente mortale, nel pomeriggio, a Raccuja. Un 70enne, Giuseppe Morello, aveva raccolto della legna in contrada Fossochiodo. Di ritorno, sulla strada verso casa, il suo trattore si è ribaltato e per l'uomo non c'è stato scampo.

Sull'incidente indagano i carabinieri della Compagnia di Patti.